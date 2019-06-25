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'de operasyonunda 4 kişi yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 2 üsteğmen ve meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmen eşi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 10:02
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir il genelinde genelinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda; Bigadiç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında ifade bulunan 1 şüpheli öğretmen ile eşi ihraç polis memuru Bigadiç ilçesinde ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca örgüt üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında görevli 2 şüpheli üsteğmen Balıkesir il merkezinde yakalandı.

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Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
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