Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı yenileme seçiminin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İBB Başkanlığı görevine seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum.

''SİYASET ANLAYIŞIMIZDA MİLLETE KÜSMEK VE MİLLETİ SUÇLAMAK ASLA YOK''

İstanbul halkının kararının başımızın üzerinde yeri vardır. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim, kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütleri ortadan kaldırması bakımından başlı başına değerli, kıymetlidir. 31 Mart'ın galibi ise Cumhur İttifakı'dır. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, darılmak, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur Kulağımızın üstüne yatma lüksüne sahip değiliz. Millet 24 Haziran ve 31 Mart'taki iradesiyle AK Parti ve MHP'ye, 'Durmak yok yola devam' dedi.

''S-400'DEN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ''

Yarın G-20 toplantısı ve resmi ziyaret için 1 haftalık Japonya-Çin seyahatimiz var. Sipariş ettiğimiz S-400 hava savunma sistemlerini inşallah önümüzdeki ay teslim almaya başlıyoruz. S-400 meselesi, doğrudan egemenlik haklarımızla ilgilidir ve bundan geri adım atmayacağız.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yeni yönetim sisteminin bir yıllık uygulama sonuçları, eksikleri, aksaklıkları ve geliştirilmesi gereken yönleriyle ilgili bir kapsamlı çalışma başlattık. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in koordinasyonunda ilgili tüm kesimlerin katılımıyla bu değerlendirme çalışmasını gerçekleştireceğiz."

KABİNE REVİZYONU SORUSUNA YANIT Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine revizyonu sorusuna ''Öyle bir şey yapılması gerekiyorsa onu biz yaparız. Hele hele bu vatanı sevenler olarak bunları gündemde tutmak şık değil. Dışarıdan dayatmayla kabine değişikliği olmaz'' yanıtını verdi.