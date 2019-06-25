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Ehliyet sınavına giren ‘Joker’lere operasyon: 4 tutuklama

’da ’nca düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda başkaları adına sınava girdikleri tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda başkası adına sınava giren şüpheliler ile birlikte Sınava giriş belgelerinde isimleri geçen şahıslar gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 14:25
Ehliyet sınavına giren ‘Joker’lere operasyon: 4 tutuklama

İstanbul Emniyeti Kartal İlçe Emniyet Müdlrüğü ekipleri, Kartal'da bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ehliyet sınavına giren 'Joker'lere operasyon: 4 tutuklama

Ekipler bahse konu liseye geçtiğinde 'Joker' olarak tabir edilen şahısların aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdiklerini tespit etti. Bunun üzerine Murat G., Rıdvan G., Musa K., Murat G. ve İremnur G. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Sınava giriş belgelerinde isimleri geçen Adil D., Ayhan K., Şaban D. ve Handan Ç. isimli şahıslar da yapılan çalışmalar ardından gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından 'Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında 19 Haziran 2019 günü savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüphelilerden Musa K., Murat G., İremnur G., Adil D., Ayhan K. ve Handan Ç. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Murat G., Rıdvan G. ve Şaban D. ise tutuklanacak cezaevine gönderildi.

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Ehliyet sınavına giren ‘Joker’lere operasyon: 4 tutuklama
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