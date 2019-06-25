İstanbul Emniyeti Kartal İlçe Emniyet Müdlrüğü ekipleri, Kartal'da bir lisede gerçekleştirilecek Motorlu Taşıtlar Sınavı'na başka kişilere ait kimlik belgeleriyle girecek şüphelilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ehliyet sınavına giren 'Joker'lere operasyon: 4 tutuklama

Ekipler bahse konu liseye geçtiğinde 'Joker' olarak tabir edilen şahısların aldıkları ücret karşılığında başkasına ait kimlikler ile sınava girdiklerini tespit etti. Bunun üzerine Murat G., Rıdvan G., Musa K., Murat G. ve İremnur G. isimli şüpheliler suçüstü yakalandı. Sınava giriş belgelerinde isimleri geçen Adil D., Ayhan K., Şaban D. ve Handan Ç. isimli şahıslar da yapılan çalışmalar ardından gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemleri ardından 'Resmi belgede sahtecilik' suçu kapsamında 19 Haziran 2019 günü savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüphelilerden Musa K., Murat G., İremnur G., Adil D., Ayhan K. ve Handan Ç. sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Murat G., Rıdvan G. ve Şaban D. ise tutuklanacak cezaevine gönderildi.