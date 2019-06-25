Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda bugün Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2'si kadın olmak üzere toplam 4 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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