İnancıma yapılan bu hakarete sessiz kalmayacağım

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Bakırköy'de yerel seçimde başörtüsüne saldırılan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Fatma Şeyma Ağaca, SABAH'a konuştu. İnancı gereği taktığı başörtüsüne saldırıda bulunulduğunu belirten Ağaca, "Endişeliyim" dedi. Ağaca'nın şikayetçi olduğu Özlem Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. İşte Ağaca'nın özetle anlattıkları:10.00 sıralarında kahvaltı yaparken bir CHP'li müşahit, üzerinde "Her şey çok güzel olacak" yazan broşürü salona sokmak istedi. Biz de avukat nezaretinde broşürün siyasi mesaj içermesi nedeniyle kanunen oy kullanılan alana sokulmaması gerektiğini söyledik. Çünkü hukuka aykırı bir durumdu. Grubun içinden bir kadın "Bu broşür eğer siyasi olarak yasaksa o zaman sen de başörtünü çıkar" diye bağırdı. Ben de "Başörtümü bir parti sloganı yazan kağıt parçasıyla nasıl eşdeğerde tutarsın, nasıl benim başörtüme karşı çıkarsın?" diye karşılık verdim.Bu olay seçimle ilgili değil. Benim inancımdan dolayı taktığım başörtüme yönelik bir hakarettir. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sonuçta seçim süresince CHP adayının insanları kucaklayıp ayrımcılık ve dışlama yapmayacağını vaat etmesine rağmen CHP'lilerin daha sonuçlar belli olmadan böyle bir olayla niyetlerini ortaya koymaları çok üzücü ve düşündürücüdür. Söylemleri ile davranışları arasında tezat var. Yaşanan olay beni endişelendirdi. Bundan sonra gücü eline aldıktan sonra benzeri olayların yaşanmasından endişe duyuyorum.Gezi Parkı olayları zamanında arkamdan "Senin gibileri bu ülkeden temizleyeceğiz" şeklinde bağırmışlardı. Ben bir vatansever insan olarak bu sözlü hakaretlere cevap verememiş ve çok üzülmüştüm. Anne Zekiye Ağaca " İnsanları ötekileştirmeyeceğiz söylemlerini yeni başkan yetki aldıktan sonra takip edeceğiz" dedi.