Jandarma, 17 ilde "rüşvet" operasyonu yaptı

Masatlı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin çiftçiyi destekleme projesi kapsamında işi alan yüklenici firmanın devleti ve çiftçiyi zarara uğratacak şekilde hileli işlemler yaptığı şüphesi üzerine Ardahan İl Jandarma Komutanlığınca daha önce bir şebekeye yönelik yapılan operasyonun üçüncü dalgasının gerçekleştiğini kaydetti.

Masatlı, daha önce de 15 Ocak 2019 ve 5 Mart 2019 tarihlerinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 57 şüpheliden 31'inin tutuklandığını ifade ederek, bugün 17 ilde gerçekleştirilen operasyonun son aşamasında ise 47 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Bu kişilerin de yakalanmasıyla soruşturma bütünlüğünün sağlandığını bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Hakkında yakalama kararı çıkarılan 47 şüphelinin 1'i Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde mühendis, 1'i Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde memur, 1'i Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 31'i kamu görevlisi veteriner hekim, 13'ü ise hayvan işletmesi sahibidir. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve örgüt faaliyetleri kapsamında 'rüşvet almak/vermek', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından işlem yapılmaktadır."

Operasyonun Ardahan merkezli olduğunu dile getiren Masatlı, çalışmanın Ankara, Van, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çorum, Burdur, Denizli, Erzurum, Kars, İzmir, Giresun, Muş, Sinop, Şanlıurfa ve Sivas'ı da kapsadığını aktardı.

Masatlı, ayrıca "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında 2016 yılında 148 üreticiye 4 milyon 440 bin TL, 2017'de 160 üreticiye 5 milyon 40 bin TL, 2018'de de 166 üreticiye 4 milyon 980 bin TL olmak üzere toplam 474 üreticiye 14 milyon 220 bin TL'lik hibe verildiği bilgisini paylaştı.