PKK’lı sanıkla HDP’nin binasında karşılaştım

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Hakkarı'de 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti 1. sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak'ın katledilmesiyle ilgili davada biri çocuk 3 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçeli kararında, Budak'ın AK Partili olması nedeniyle PKK tarafından sürekli hedef gösterilip tehdit edildiği belirtildi. Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar Sedat Tekin, Avni Özel ve suça sürüklenen çocuk M.Ç.'ye "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürmek", "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "yağma" suçlarından verdiği hapis cezalarının gerekçeli kararını tamamladı. Kararda, maktul hakkında PKK'ya yakın yayın organlarında da haber yapıldığı kaydedildi. 14 Eylül 2016'da terör örgütünün talimatıyla kayalıkların arkasından gelen 2 kişinin, evinin balkonunda bulunduğu sırada Budak'a ateş ederek öldürdüğü belirtilen kararda, suça sürüklenen çocuk M.Ç'nin de diğer sanıklara gözcülük yaptığı aktarıldı. Budak'ın eşi Münire Budak'ın da PKK tarafından sürekli tehditler aldığına dair ifadeleri ile belgelerin dosyaya eklendiği kaydedilen kararda, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nın raporunda da mermilerin iki ayrı silahtan çıktığının tespit edildiği ifade edildi. Kararda, "16 Eylül 2016'da PKK yanlısı yayın organı tarafından yapılan duyuruda yer alan açıklamalardan, maktulün hedef alındığı ve öldürülmesi talimatının verildiği anlaşılmaktadır" ifadesine yer verildi. Tanık olarak ifadesine yer verilen Y.Ö., sanıklardan Sedat Tekin'in sabotaj eğitimi almak için PKK'ya katıldığını, eğitimin ardından Şemdinli'ye giderek PKK adına saldırılar gerçekleştireceğini söylediğini anlattı. Tanıklardan E.Ç. de HDP binasında karşılaştığı sanıklardan Avni Özel'in terör örgütüne katılması konusunda kendisine yardımcı olabileceğini, daha önce de birçok kişinin terör örgütüne katılımına yardım ettiğini söylediğini aktardı. AA