S-400’ü aldık konu kapandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera'ı kasul etti. Dışişleri Bakanlığı'ndaki ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Çavuşoğlu ve Sezibeda ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu konuşmasında şunları söyledi:



TRUMP DAHA ILIMLI: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile G-20 marjında Japonya'da görüşecek. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, ortak komisyon ve bu çekilme kararıyla ilgili güvenli bölgenin oluşturulması ve İdlib'in yanı sıra birçok konunun görüşmede ele alınacak. Esasında Başkan Trump birçok konuda daha ılımlı, ve bizi anlıyor.

Bakan Çavuşoğlu'ndan S-400 açıklaması "ABD'nin attığı adımlar ortaklığa uygun değil"

NATO YÜZDE 30 KORUYABİLİYOR: Türkiye, F-35 programının bir ortağı ve bugüne kadar 1 milyar dolardan fazla maddi katkı sağladı. ABD'nin attığı adımlar ortaklık anlaşmasına ve hukuka uygun değil. Aldığımız füzeler saldırı değil savunma füzesi. NATO'nun hava savunma sistemi Türkiye'nin yüzde 30'unu korumaya ancak yetiyor. Gerçekleri konuşalım.



ACİL HAVA SAVUNMASI: Türkiye Cumhuriyeti özgür ve bağımsız bir devlettir. Amerika'dan hangi açıklama gelirse gelsin, biz S-400'ü aldık ve artık S-400'ün Türkiye'ye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Bizim bu süreçten, S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil çünkü Türkiye'nin acil olarak hava savunma sistemine ihtiyacı var.



23 HAZİRAN YORUMU: İtiraz ettiğimiz bir nokta var. Yabancı ülke temsilcilerinden 23 Haziran seçimleriyle ilgili yorumlara baktığımızda; muhalefetin adayı kazanınca "Demokrasi kazandı", Cumhur İttifakı'nın adayı ya da Başkan Erdoğan kazandığında "Demokrasi yok, otorite kazandı" yorumları yapılıyor. Bu iki yüzlü açıklamalar itiraz ediyoruz.



FETÖ İLE MÜCADELE: Ruanda FETÖ okullarını hemen kapatan ülkelerden. Maarif Vakfı aracılığıyla yakında oraya okullar açacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. ANKARA



ÇAVUŞOĞLU UNAMI BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişlerı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Irak Özel Temsilcisi ve BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı Jeanine Hennis-Plasschaert ile görüştü. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Plasschaert ile Irak'ın yeniden imarı meselesini ele aldıklarını belirterek "Kerkük ve çözüm bekleyen konularda desteğimizi vurguladık" dedi.