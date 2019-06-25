Terhisine 5 gün kala şehit düştü

BUGÜN NELER OLDU

DIYARBAKIR Lice'de askerlik görevini yerine getiren Jandarma Er Muhammed İslam Altuğ (21) nöbet değişimi yaptığı sırada kazara patlayan silahtan çıkan kurşun ile yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altuğ tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Altuğ'un şehadet haberi Yalova'daki baba ocağını yasa boğdu. Terhisine 5 gün kalan Altuğ'un dönüş biletini aldığı, 31 Ağustos'ta düğünü olacağı öğrenildi. Şehit Er Muhammed İslam Altuğ'un naaşı bugün Yalova'ya getirilecek ve Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında törenle Yalova Şehitliğine defnedilecek.