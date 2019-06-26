4 hainin silahları ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Öncekigün Tunceli kırsalında gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel operasyonu"nda etkisiz hale getirilen biri turuncu, 3'ü gri kategoride olan 4 teröristin silah ve mühimmatları da bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, "Operasyon bölgesinde yapılan arama taramada, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 Kalaşnikof şarjörü, 6 M-16 şarjörü, 4 el bombası, 287 Kalaşnikof mühimmatı, 147 M-16 mühimmatı, 2 pil bloku, 7 şemsiye, 2 yağmurluk, 9 panço, 3 sırt çantası, radyo, 2 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 5 kilogram tütün, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir" denildi.