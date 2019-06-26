‘Artık sorunlara odaklanmalıyız’

BUGÜN NELER OLDU

MHP lideri Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmeleri önceki gün parti kurmaylarını toplayarak Başkanlık Divanı toplantısında gerçekleştirdi. Seçimlerin sona erdiğini ve bundan sonra 4 yıl seçimsiz bir sürecin olduğuna dikkati çeken Bahçeli, Türkiye'nin önündeki sorunların çözülmesi için öncelikle ekonomi, dış politika, milli savunma ve güvenlik konularına odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması için MHP olarak en büyük katkıyı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Bahçeli, parti kurmaylarına İstanbul seçimlerinde gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür etti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler ve kurumsal düzeltmelerin en kısa zamanda ortak çabayla hayata geçirilmesini gerektiğini vurgulayan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edeceğini yineledi. Bahçeli, dün TBMM'de 27. Dönem Birinci Yasama Yılı'nı dolduran partisinin milletvekillerine tebrik mesajı gönderdi. Bahçeli gönderdiği kutlama mesajında milletvekillerine hitaben, "Değerli milletvekillerimiz, 27. Dönem'in 1. Yılı'nın dolması münasebetiyle sizleri tebrik eder çalışmalarınızda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Bahçeli bugün MHP grup toplantısında İstanbul'da yenilenen seçim başta olmak üzere iç ve dış siyasi konuları değerlendiren bir konuşma yapacak. ANKARA