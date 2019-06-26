Askerlik süresi 6 aya indi

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MeclisGenel Kurulu, asker alma sistemini baştan sona değiştiren kanunun oylamasını yapıp 335 oyla kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da kanunu onayladı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek yasa şu değişiklikleri içeriyor:: Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.Yeni askerlik sisteminde "yedek astsubay" olacak. Yedek astsubay adaylarından "astsubay astçavuş" nasbedilenler, yedek astsubay olarak görev yapacak.İsteyen erbaş ve erler, 6 ayla sınırlı olmak üzere askerliğe devam edebilecek. Görevlerinin devamı süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu hükümlerine göre harçlık ( 2 bin lira) ödenecek. Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca bin lira ilave ödeme yapılacak.Yasa ile birlikte bedelli askerlik uygulaması da kalıcı hale geldi. Buna göre bedelli askerlik ücreti 31 bin lira olacak ve peşin ödenecek. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, kura yöntemine gidilecek. Kimlerin bedelli askerlik yapacağı bu kura çekilerek kesinleşmiş olacak.Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurularını yapar ve parayı da öderse bir defaya mahsus olarak kuraya tabii tutulmadan bedelliden yararlanabilecek. Bu düzenlemeden 460 bin kişinin yararlanması bekleniyor.