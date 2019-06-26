Japonya'daki G-20 gazetesinde Başkan Erdoğan için övgü dolu sözler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Japonya ve Çin gezisine çıkıyor. Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle görüşecek olan Erdoğan 'ın ikili görüşmelerinin en önemli gündem maddesi ise S 400 ve F 35 projelerinde gelinen sok nokta olacak. Erdoğan, zirvenin ardından başkent Tokyo'ya geçerek Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşecek. Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito ile de görüşmesi beklenen Erdoğan ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak.

G-20 zirvesine katılacak olan Başkan Erdoğan, G-20 gazetesinde dünya liderleriyle birlikte tanıtıldı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Fethullahçı Teör Örgütü'nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiğini ifade eden gazete, Türkiye'nin seçilen ilk devlet başkanı olduğunu da yazdı. Ayrıca Erdoğan'ın Müslüman bir lider olduğunun da yer verildi.

Başkan Erdoğan G-20 gazetesinde dünya liderleri arasında!

Erdoğan'ın yoğun diplomasi turu şöyle:

G-20'DE YOĞUN İKİLİ GÖRÜŞMELER Erdoğan, 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil edecek.Erdoğan, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımları ele alacak. Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeler netlik kazandı. Erdoğan, geçen ay yaptığı telefon görüşmelerinde Osaka'da görüşme konusunda iki liderle mutabık kaldı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME 29 HAZİRAN'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinin 29 Haziran'da yapılması planlanıyor. Erdoğan-Trump görüşmesinde, Türkiye'nin Rusya'dan almayı planladığı S-400 savunma sistemi konusunda ortak çalışma grubu kurulması konusu başkanlar düzeyinde değerlendirecek. Görüşmede F-35 programı çerçevesindeki gelişmeler yanı sıra iki ülke arasındaki ticaret hacmini 75 milyar dolara çıkarmak için atılacak adımlar ele alınacak. İki lider, ayrıca, başta Suriye, Doğu Akdeniz, başta PKK/PYD, DEAŞ, FETÖ olmak üzere terörle mücadelede işbirliği konularında fikir alış verişinde bulunacak. Görüşmede, ABD Başkanı Trump'ın Temmuz ayında yapmayı planlandığı Türkiye ziyareti de ele alınacak.

PUTİN İLE S-400 VE SURİYE MESELESİNİ KONUŞACAK

Erdoğan'ın, G-20 Liderler Zirvesi kapsamındaki diğer önemli görüşmesi ise Rusya Devlet Başkanı Putin ile olacak. Erdoğan-Putin görüşmesinde, S-400 savunma sisteminin teslimat süreci başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak. Erdoğan ve Putin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeleri de değerlendirilecek.

TÜRK VATANDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELECEK

Erdoğan, G-20 Zirvesi'nin ardından Kyoto kentinde Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Ara Güler Sergisi'ni ziyaret edecek. Erdoğan, ayrıca, Nagayo kentinde düzenlenen bir etkinlikte Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya gelecek.

YENİ İMPARATORU KUTLAYACAK

Erdoğan, 1 Temmuz'da ise Japonya'nın başkenti Tokyo'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Erdoğan, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek için atılabilecek adımlar masaya yatırılacak. Erdoğan'ın, Japonya'nın 1 Mayıs'ta tahta çıkan yeni imparator Naruhito ile de görüşerek, Naruhito'ya tebriklerini iletmesi bekleniyor.

ÇİN'E ÇALIŞMA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak. Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2 Temmuz'da Pekin'de baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişikleri geliştirecek adımlar, ticaret hacmindeki dengesizliği azaltacak çalışmalar, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında ortak yapılabilecek projeler ele alınacak.