Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

'da operasyonu: 4 gözaltı

'da, polis tarafından  satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kilo bonzai ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen baba H.A., kızı Z.A. gelini S.A. ve S.K. gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 15:37
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullandığını belirlediği iki kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler sorgularında, uyuşturucu maddeyi S.K, H.A, Z.A. ve S.A.'dan aldığını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelileri takibe alıp, adreslerini belirledi. Belirlenen adrese bugün düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo bonzai ele geçirildi, şüpheli S.K, baba H.A, kızı Z.A. ve gelini S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN