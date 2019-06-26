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'da 3 bin 200 altın ele geçirildi

'da durdurulan otobüsteki yolcunun el çantasında, Bizans dönemine ait 3 bin 200 altın ele geçirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 12:48

Bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurdu. Yapılan denetimlerde yolculardan birinin el çantası içerisinde gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santim çapında, üzerlerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan toplam 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi. Altın sikkeler Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilerek muhafaza altına alındı. Altın sikkeleri Bursa'ya satmak için götüreceği tespit edilen şüpheli yolcu gözaltına alındı.

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Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi
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