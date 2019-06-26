FETÖ’nün askerlerden sorumlu izdivaç sorumlusuna operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda TSK içerisindeki FETÖ yapılanmasındaki bağı güçlendirebilmek amacıyla FETÖ'cü asker şahıslarla evlendirilen örgüt mensubu kadınlara yönelik de gözaltı kararı verildi. Operasyonda ayrıca bir de askerlerle örgüt mensubu kadınları evlendiren izdivaç sorumlusu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine yürütülen FETÖ TSK yapılanmasına yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

Bugün itibariyle MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın çalışmaları sonucunda TSK içerisine sızmış örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak yapılanmada örgütsel tabirle izdivaç sorumluları tarafından kullanılan ByLock içeriklerinden tespit edilen ve örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek adına asker şahıslarla evlendirilen 'örgüt mensubu bayan şahıs kataloğu' tabir edilen örgütsel arşiv içeriklerine göre daha önce işlem kaydı bulunmayan sözde TSK teşkilat yapılanmasında örgütsel tabirle 'öğrenci' olarak faaliyet gösteren şüpheliler yönelik gözaltı talimatı verildi.

Örgütsel sabit hat irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay, bu asker şahıslarla yapılanmanın örgütsel tabirle izdivaç birimi tarafından örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek adına evlendirilen 5 örgüt mensubu bayan şahıs ve 1 izdivaç sorumlusu olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında operasyon için düğmeye basıldı.

Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım 2017'den bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim metodlarından biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı ankesörlü hatlardan örgütsel tarza uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen 2 bin 247 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerinden bin 952'sinin yakalandığı, yakalanan şüphelilerden 504'ünün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakıldığı, 218'inin ise tutuklama istemiyle sevk edildikleri adli makamlarca itirafçı oldukları veya delil durumu nedeniyle serbest bırakıldıkları öğrenildi. Şüphelilerden bin 220'sinin ise tutuklandığı belirlendi.





