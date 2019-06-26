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Gezi davası: ’ya tahliye yok

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019
GEZI Parkı olaylarını organize ettikleri gerekçesiyle Osman Kavala, Can Dündar ve Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 16 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi girişindeki binada görülen davanın ilk duruşması için tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu cezaevinden getirildi. Mahkeme, tutuklu sanık Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine, Osman Kavala'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Gezi davası: Osman Kavala’ya tahliye yok
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