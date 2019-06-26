İzmir'de dev akaryakıt kaçakçılığı operasyonu! Tonlarca yakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den yüklenen kaçak akaryakıtın doğu illerine götürüleceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Takip başlatan ekipler, kaçak akaryakıtın yüklendiği tankeri, İzmir-Ankara kara yolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu.
Yapılan kontrolde, 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
İşte ayrıntılar;
O İSİM GÖZALTINDA
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, İzmir'den kaçak akaryakıtın doğu illerine gönderileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine söz konusu tankeri takibe alan ekipler, akaryakıtın yüklendiği tankeri İzmir-Ankara karayolundaki Kemalpaşa uygulama noktasında durdurdu. Operasyonda tankerde 32 ton 693 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polisler, tanker sürücüsü Y.A'yı (45) gözaltına alarak emniyete götürdü.