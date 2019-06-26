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'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Kara Harp Okulu'ndaki darbe girişimi davasında mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken,  45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar karar verdi. Olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 11:05
Kerim Acar'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken, 45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar karar verdi. Mahkeme, 19 sanığın dosyasını ayırdı.

KERİM ACAR'A AĞIRLAŞTIRIMLIŞ MÜEBBET

Olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

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Kerim Acar'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
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