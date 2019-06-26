Kerim Acar'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 kişinin yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, 28 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığı müebbet, 148 sanığa 6 yıl 3 aydan 18 yıl arasında değişen yıllardan hapis cezası verdi. Mahkeme, 49 sanığın beratına hükmederken, 45 sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar karar verdi. Mahkeme, 19 sanığın dosyasını ayırdı.
KERİM ACAR'A AĞIRLAŞTIRIMLIŞ MÜEBBET
Olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
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