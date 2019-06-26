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'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar

VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü 'ya götürüleceği belirtilen traktör römorku dolusu yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 09:47
PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde /KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisi üzerine Başeğmez Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

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PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar
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