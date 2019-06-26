PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar
VAN'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya götürüleceği belirtilen traktör römorku dolusu yaşam malzemesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 26.6.2019 09:45Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 09:47
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına traktörle erzak ve malzeme götürüleceği bilgisi üzerine Başeğmez Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.