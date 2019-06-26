PKK’ya havadan ve karadan ağır darbe: 12 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerin yola tuzakladığı 2 EYP böyle imha edildi

Hakkari'de, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât Timlerinin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarda 2'si kadın toplam 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel- 365 Operasyonu' kapsamında da dün 1 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.