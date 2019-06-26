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’ya havadan ve karadan ağır darbe: 12 terörist öldürüldü

Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli’de yürütülen operasyonlarda 7; Gara, Hakurk ve Metina’ya yapılan hava harekâtında ise 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR ERCAN TOPAÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019
PKK’ya havadan ve karadan ağır darbe: 12 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır'da 2, Hakkari'de 4, Tunceli'de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.Bakanlıktan iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Diyabakır'ın Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Hakkari'de, Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât Timlerinin Yüksekova ilçesine bağlı Çobanpınar, Onbaşılar, Yediveren, Pirinin ve Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgelerinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonlarda 2'si kadın toplam 4 bölücü terörist etkisiz hale getirildi. Tunceli-Merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 22 Haziran'da başlatılan 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel- 365 Operasyonu' kapsamında da dün 1 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Diyarbakır, Hakkari ve Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu.

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PKK’ya havadan ve karadan ağır darbe: 12 terörist öldürüldü
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