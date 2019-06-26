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'da sağlık çalışanları hakkındaki /PDY davası

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) kapsamında haklarında dava açılan, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 5 sağlık çalışanının yargılanmasına devam edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 13:45
Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, vareste tutulan tutuksuz sanıklar yer almazken avukatları hazır bulundu.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan avukatlar, dosyadaki eksik hususların tamamlanmasını talep etti.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıklardan B.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti, diğer 4 sanık hakkında da beraat kararı verilmesini istedi.

Sanık B.K'nın avukatı savunma yapılması için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, savunma yapılması ve dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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Sakarya'da sağlık çalışanları hakkındaki FETÖ/PDY davası
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