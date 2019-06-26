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'da yakalanan /PDY şüphelisi tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 'da yakalanan /PDY şüphelisi kadın tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.6.2019 17:52
Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi Hanife D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun adliyesine sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandığı Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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Samsun'da yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı
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