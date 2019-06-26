Savunma ve güvenlikte birbirimizi desteklemeliyiz

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 alımı, F-35 projesine ilişkin gelişmeler, Amerika'nın yaptırım tehditleri ve olası yaptırımlarının TSK'nın harbe hazırlık durumunu etkilememesi için alınan tedbirler konusunda Siyasi Parti liderlerine bilgi verdiğini söyledi. Liderlerle görüşmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret eden Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi görüş alışverişinde bulundu. Akar, Brüksel'de bugün Amerikan ve Yunan mevkidaşının yanısıra NATO Genel Sekreteriyle de bir araya gelecek. Liderlere yaptığı ziyaretlere ilişkin Meclis'te bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan Akar, liderlerin kendisine nezaketle ev sahipliği gösterdiğini söyledi. Bakan Akar, "Turlarımız çok iyi oldu. Karşılıklı görüşmeler ve yararlı değerlendirmeler yaptık. Onların soruları oldu, anlattık. Genel Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. Savunma ve güvenlik konularının herkesi ilgilendirdiğini vurgulayan Akar, "Bu konu hepimizin konusu ve birbirimizi desteklememiz lazım. Siyasi, felsefi veya ekonomik görüşler farklı olabilir. Ama aynı vatanda yaşıyoruz" diye konuştu. Akar, liderlere, Türkiye'nin S-400'e olan acil ihtiyacını, mevcut tehdit algılamalarını aktardı, ABD'nin olası yaptırımlarının TSK'nın harbe hazırlık durumunu etkilememesi için alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgi verdi.Lider ziyaretleri ardından önceki akşam Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Bakan Akar, temaslarına ilişkin bilgi sundu ve bugün Brüksel'de Amerikan muhatabıyla yapacağı görüşme öncesi son değerlendirmeler de bu toplantıda yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye'ye tehdit içerikli mektup göndermesinin hemen ardından istifa eden ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'dan boşalan koltuğu devralan Mark Esper ile biraraya gelecek. Akar'ın, Amerikan muhatabına, iki müttefik ülke arasında tehdit dili kullanılmasından duyulan rahatsızlığı iletmesi yanında Türkiye'nin tezlerini bir kez daha hatırlatması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ayrıca Brüksel'de Yunan mevkidaşı Evangelos Apostolakis ile de bir araya gelecek. İki Savunma Bakanı arasında Brüksel'de kurulacak bu temas, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan'ın 28-29 Haziran'da Japonya'da baş başa yapacakları görüşme öncesinde bir hazırlık olarak da görülüyor. Bakan Akar, Brüksel'den döndükten hemen sonra Cumhurbaşkanı ile birlikte Japonya'ya gidecek. Bakan Akar'ın Brüksel'de ayrıca ABD'nin S-400 krizi içine dahil etmek istediği NATO'nun Genel Sekreteri ile de baş başa görüşmesi planlanıyor.