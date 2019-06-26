Sivil memurlara artık içtima yok

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Milli Savunma Bakanlığı askeriyede görev yapan sivil memurlarla ilgili tarihe bir karara imza attı. Sivil memurlar artık içtimaya çıkmayacak. Kararın Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimi sonucu alındığı belirtildi. Diyarbakır'da Lojistik Destek Komutanlığı'nda sivil teknisyen olarak çalışan bir memur, her sabah saat 08.00'de askerlerle sivil memurların da içtimaya alındığını belirterek, uygulamanın durdurulması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Sivil memur başvurusunda, sivillerin, silahlı bir birlikte, henüz eğitimine yeni başlamış askerlerin arasında, her türlü kazaya mahal verebilecek şekilde alışık olmadığı komutlarla hareket edilmek zorunda bırakılmasının mağduriyet yaşanasına sebep olduğunu belirterek, Anayasanın 49. maddesinde yer alan "devletin çalışanlarını koruması" hükmüne aykırı hareket edildiğini ileri sürdü. "Rahat, hazır ol, sıra açıl, kolunu uzat, hizaya gel" gibi emirleri yerine getirmenin veya bunun işaret ettiği hareketleri öğrenmenin mesleklerine katkı sunmadığını, bu hareketlerin özellikle kadın ve yaşlı memurlar için küçük düşürücü olduğunu öne süren sivil memur, KDK'den tavsiye kararı çıkarmasını talep etti. KDK sivil memurun şikayet ve talebini Milli Savunma Bakanlığına iletti. Bakanlık cevabı yazısında uygulamanın kaldırıldığını bildirdi. ANKARA