Anadolu Kartalı nefes kesti

F-35'LERİ

BUGÜN NELER OLDU

Bir yandan Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Harekatı ile terörün ana damarlarını kesen Türk ordusu, diğer yandan da milli güvenliğe tehdit oluşturabilecek her duruma karşı hazırda bekliyor. Türkiye ev sahipliğinde ABD, Azerbaycan, İtalya, Katar, NATO, Pakistan, Ürdün ile Türkiye Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla dünyada benzer imkanlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri olan Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen Uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi ile Türk Ordusu gücüne güç katıyor. Bugüne kadar 23'ü uluslararası olmak üzere 41 dönem gerçekleştirilen eğitim, 15 Temmuz'dan bu yana gerçekleştirilen ilk uluslararası Anadolu Kartalı Eğitimi olmasıyla dikkat çekti.Hava harekatı ağırlıklı olarak icra edilen eğitimde basitten zora giden harekat ortamı Eğitim kapsamında 389 sorti uçuş gerçekleştirilmesi planlandı. Eğitimde 31 adet F4 ve F 35 uçağı yer aldı. EEğitim kapsamında gerçekleştirilen Türk Yıldızları gösterisi ile izleyenleri hayran bıraktı.Eğitime, Hava Kuvvetleri Komutanlığından F-4E 2020, F-16, KC 135 tanker, CN-235, AS-532, C-130, E-7T HİK, Deniz Kuvvetleri Komutanllığından 2 fırkateyn, 1 hücumbot, ABD'den 6 F-15E uçağı, Azerbaycan'dan 3 aktif gözlemci, İtalya'dan 3 AMX uçağı, Katar'dan 1 C-17, C-130 uçağı, NATO'dan 1 E-3A uçağı, Pakistan'dan 5 JF-17, Ürdün'den 3 F-16 uçağı katılım gösterdi.Anadolu Kartalı eğitimine Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 5'inci nesil F-35 savaş uçaklarıyla değil, F-15'lerle katıldı. Eğitim kapsamında yapılan etkinlikleri izleyenler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile diğer ülkelerin hava kuvvetleri komutanları yer aldı.