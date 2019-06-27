Ara Güler Sergısi Japonya’da

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı tarafından, Ara Güler Müzesi ile Arşiv ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle, sanatçının eserlerini dünyanın önemli kentlerine taşımak üzere gerçekleştirilen "Ara Güler Fotoğraf Sergisi", büyük ilgiyle karşılandığı Londra ve Paris'in ardından üçüncü durağı olan Kyoto'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak açılışla sanatseverlerle buluşacak. G-20 Zirvesi ile aynı dönemde, Kyoto'nun 800 yıllık tarihi mekanı Tofuku-ji Tapınağı'nda açılacak sergi 30 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önsözü ile hazırlanan ve daha önce İngiltere ile Fransa'da ülkelerin kendi diliyle okura ulaşan sergi kitabı; Japonya'da da Türkçeİngilizce- Japonca olarak tek baskıda üç dilli içeren özel versiyonuyla G-20'ye gelen devlet başkanlarına armağan edilecek. Ara Güler Fotoğraf Sergisi Japonya'dan sonra, dördüncü durağında yine dünya medyası ve siyasetinin 2019 yılında odaklanacağı en önemli etkinliklerden olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile aynı günlerde, Eylül sonunda New York'da gerçekleşecek. Kentin finans merkezinde yer alan Street Smithsonian Ulusal Amerikan Yerli Müzesi'nde ziyarete açılacak olan serginin, özellikle BM için dünyanın dört bir yanından New York'a gelmiş farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor. Sergi 2020 Ocak ayında Roma'da Trastevere Müzesi'nde ve ardından Mogadişu'da T.C. Büyükelçiliği'nde açılacak.