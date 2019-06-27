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mazbatasını aldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen mazbatasını aldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 17:53 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 17:54
Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve CHP yetkilileri ile birlikte İl Seçim Kurulunun bulunduğu İstanbul Adliyesi'ne geldi. Mesai bitiminin ardından adliyeye gelen İmamoğlu, protokol kapısından binaya giriş yaptı. Ekrem İmamoğlu, düzenlenen törenle mazbatasını İstanbul İl Seçim Kurul Başkanı Ziya Bülent Öner'den aldı. Kısa bir teşekkür konuşması yapan İmamoğlu, "Şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, mazbata töreninin ardından görevi devralmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine gitti.

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Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı
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