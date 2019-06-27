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'nün sözde "bölge imamı"na hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "bölge imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Giriş Tarihi: 27.6.2019 16:00
FETÖ'nün sözde bölge imamına hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali İhsan Özalp bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Özalp, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da rutin olmayan hesap hareketliliğinin bulunduğu ve örgüt içerisinde en son "bölge imamı" görevini yürüttüğü dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Ali İhsan Özalp'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

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FETÖ'nün sözde "bölge imamı"na hapis cezası
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