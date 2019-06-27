G-20 gazetesinde Erdoğan’a övgü: Darbeyi püskürten seçilmiş ilk cumhurbaşkanı

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Japonya'nın ev sahipliğindeki G-20 Zirvesi'nde dünya basınının ilgi gösterdiği liderlerin başında Başkan Erdoğan geliyor. Osaka'da özel olarak çıkarılan G-20 gazetesinde liderlerin portrelerine yer verildi. Gazetede Erdoğan'ın Türkiye'deki Anayasa değişikliği ile ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olduğu hatırlatılarak '15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişimini püskürten lider' tanımlaması yapıldı. Yazıda Türk heyetinin G-20 Zirvesi'nin ardından başkent Tokyo'ya geçerek burada da diplomasi trafiğine devam edeceği kaydedildi. G-20 özel gazetesinde Başkan Erdoğan'ın güçlü bir Müslüman lider olmasına da vurgu yapıldı.