Gaziantep'te uyuşturucu ile mücadele

Gaziantep'te gençleri uyuşturucu illetinden uzak tutmak amacıyla bağımlılıkta etkili mücadele Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Bağımlılıkla ilgili çalışmaları halkın ayağına götüreceğiz" sözleriyle hız kazandı. 2017 Ekim ayında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Cemiyeti arasında "Bağımlılıklara Yönelik Koruma, Önleme ve Rehabilitasyon Alanında İşbirliği Protokolü" kapsamında önemli çalışmalar başlatıldı. Önce Yeşilay Cemiyeti tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik eğitici eğitimi verildi. Ön çalışmaların tamamlamasıyla vatandaşlara dönük mahalle eğitimleri başlatıldı. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yeşilay Cemiyeti'nin katkılarıyla gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda 20 mahallenin muhtarına bağımlılık ve önleyici faaliyetler anlatıldı, afiş ve broşür çalışmalarıyla toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı. Son iki yıl içerisinde Büyükşehir Belediyesi, 34 mahallede eğitim verdi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nda (GASMEK) açılan kurslarda, kursiyerler uyuşturucuya karşı eğitildi. Sivil toplum kuruluşlarına uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim verildi. Eğitim çalışmalarıyla 16 bin 484 kişiye ulaşıldı. 25 bin adet broşür dağıtıldı. Öncelikli risk grubundaki 20 pilot mahalle başta olmak üzere, madde bağımlılığıyla ilgili mücadele eğitimleri, önümüzdeki günlerde il genelinde daha da yaygınlaştırılacak.

Tolay çalışmalar hakkında bilgi vergi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay, bağımlılığın dünyada ve Türkiye'de önemli bir sorun olarak hızla arttığını belirtti. Tolay, "Alkol ve uyuşturucu madde kullanımının getirdiği bağımlılık, en çok 15-25 yaş aralığındaki genç yetişkinleri ve çocukları etkilemektedir. Madde kullanımı yaşı, günümüzde giderek düşmektedir. Son dönemde uyuşturucuyla mücadele kapsamında ülkemizde madde kullanımı tedavi ve rehabilitasyonuna yönelik önemli çalışmalar yapılmaktadır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu sorumluluk çerçevesinde, risk altındaki aile ve çocuklara ulaşmaktadır. Uyuşturucuyla mücadelenin her döneminde çocuklar ve ergenlerde; önleme, tedaviyle rehabilitasyonuna yönelik 2008 yılından itibaren Oya Bahadır Yüksel Madde Bağımlısı Sokak Çocukları Rehabilitasyon Merkezi hizmet vermektedir. Merkez; Türkiye'de 13-18 yaş arası madde bağımlılığına dönük tamamen ücretsiz, çok kapsamlı, yatılı ve ayakta hizmet veren danışma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetini bir arada yürüten ilk ve tek kliniktir. 56 personelle 24 saat esasına göre hizmet veren klinik, 60 yatak kapasitelidir. Açıldığı günden 2018 yılı sonuna kadar 4 bin 37 kişiye ulaşıldı, 1445 hastanın kliniğe yatışı yapıldı. Kliniğin başarı oranı, dünyada ve ülkemizdeki merkezlerin başarı oranından oldukça yüksek, bu oran yüzde 52 olarak belirlendi. Halen 34 hasta merkezimizde, 7 hasta Yarıyol Evi'nde hizmet almaktadır" dedi.