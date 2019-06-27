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Genel Komutanlığı darbe girişimi davası devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () darbe girişimi sırasında Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Sanık Erkan Demir, 15 Temmuz gecesi vatanı koruma hissiyle hareket ettiğini, yaptığı tüm eylemlerin normal karşılanması gerektiğini öne sürdü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 27.6.2019 19:36 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 19:38
Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası devam ediyor

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasını yapan sanık Erkan Demir, ankesörlü telefon kullandığına dair iddiaları kabul etmeyerek isnat edilen kayıtların asılsız olduğunu öne sürdü.

FETÖ askerlerin sicillerini bozmaya çalışmış

FETÖ/PDY'ye üye olmadığını ileri süren Demir, 15 Temmuz gecesi vatanı koruma hissiyle hareket ettiğini, yaptığı tüm eylemlerin normal karşılanması gerektiğini savundu.

Suçsuz olduğunu öne süren Demir, "İfademi doğrulayan ve lehime olan birçok husus bulunuyor. Beni suçlayan ve asılsız olan delillerin dosyamdan çıkarılmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Demir, suçsuz olduğunu iddia ederek tahliye talebinde bulundu.

Diğer sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya 1 Temmuz'da devam edilmek üzere ara verdi.

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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası devam ediyor
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