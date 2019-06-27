Kara Harp Okulu’ndaki hainlere 47 müebbet

FETÖ

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ darbe girişimine ilişkin Kara Harp Okulu davasında yargılanan 307 sanıkla ilgili karar açıklandı. Mahkeme heyeti 15 Temmuz'da okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığa ise müebbet hapis cezası verdi. 110 sanık darbe girişimine yardım suçundan, 37 sanık ise FETÖ üyeliğinden cezalandırıldı. Darbe girişimini koordine eden firari Albay İlhami Polat'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın dosyaları ayrıldı.Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesindeki salonunda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, son sözleri alınmayan bir kısım sanığa söz verdikten sonra kararını açıkladı. Heyetin açıkladığı kararda, sanıklar Abdullah Ender Taşdemir, Ahmet Tufan, Ahmet Önder Biberoğlu, Ali Demir, Ali Emre Buğurcu, Ali Tolga Sıçrar, Devrim Çamur, Erkan Peker, Eser Coşar, Hasan Hüseyin Eçik, Kerim Acar, Mustafa Yıldırım, Nadir Özsoy, Önder Haluk Tekbaş, Rafettin Öztürk, Ramazan Nazar, Sadık Çam, Vedat Tecer, Zafer Alkurt, "Anayasa Düzeni İhlal" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Mahkeme darbeci eski Tuğgeneral Acar ve diğer sanıklar yönünden iyi hal indirimi uygulamadı.Darbe girişimi sırasında Okul Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz ve emir astsubayı Ahmet Çörpan'ı derdest eden Ali Tolga Sıçrar, Ahmet Tufan, Eser Coşar ve Hasan Hüseyin Eçik'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasından 36'şar yıl, Ali Emre Buğurcu, Mustafa Yıldırım, Sadık Çam'ı ise 27'şer yıl hapis cezasına çırptırdı. Mahkeme heyeti, 67 sanığa "Darbe girişimine yardım" suçlamasından 15'er yıl hapis cezası verdi. Diğer 43 sanık yönünden ise aynı suçtan 12 yıl 6 ay hapis cezası veren heyet, "darbe girişimine yardım" suçundan ceza verilen ve tutuksuz yargılanan 36 sanık için ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.Kara Harp Okulu'nda darbecilerin idareyi ele geçirme çabaları kamera görüntülerine takılmıştı. Okulda o gece sivil giyimli FETÖ'cülerin de silahlarla dolaşması dikkat çekmişti.Mahkeme heyeti aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanığın "askeri öğrenci konumunda bulunmaları, yaşanan olayları anlama ,değerlendirme ve karar alma hususunda tecrübe, rütbe ve bilgi düzeylerinin yetersizliğine" kanaat getirerek beraatlerine karar verdi.DARBECİ Kurmay Başkanı Albay İlhami Polat, 15 Temmuz gecesi Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ü bir süre boğuştuktan sonra derdest etti. Çetingöz'ün emir astsubayı Ahmet Çörpan da ağzı ve elleri bağlanarak darbeciler tarafından rehin alındı. Polat okulun dekanı Kerim Acar'ı arayarak "Dekanım okul komutanını siyesilerle işbirliği yaparak vatanı sattı, onu tutukladım, okul komutanı artık sizsiniz, gelin makamınıza geçin" dedi.Aralarında öğretmenler ve askeri okuldan ihraç edilen öğrencilerinde bulunduğu 37 FETÖ şüphelisinden 26'sı dün gözaltına alındı.FETÖ'cü 4'ü subay, 18'i astsubay ve uzman çavuş 22 asker gözaltına alındı.Kara Kuvvetleri'nden 13 muvazzaf astsubay ile aranan 2 astsubay gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli de yakalandı.5 ildeki operasyonlarda, Hava Kuvvetleri'nde görevli bir üsteğmen ve eşi, Kara Kuvvetleri'nde görevli bir teğmen ve eşi, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 3 astsubay ile eşleri ve bir izdivaç ablası gözaltına alındı.8 iş insanı ve 3 ByLock'çu doktor gözaltına alındı. Öte yandan OHAL'in kaldırılmasından bu yana TSK'dan 2 bin 49 FETÖ'cünün ihraç edildiği açıklandı.