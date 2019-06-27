Seçim Türkiye'de oldu, Batı neden sevindi?

Osmanlı'dan bugüne dış güçlerin iç işlerine müdahale planları hep devredeydi... Hedefte hep Anadolu'nun potansiyel gücü vardı. Tıpkı o gün olduğu gibi, nasıl ki sömürge güçlerinin Abdulhamid Han'ı yıkım planı devreye sokulduysa, o gün olduğu gibi bugün de birileri tarafından Cumhurun Başkanı Erdoğan ve AK Parti üzerinde bir yıpratma politikası devrede! İçeride ve dışarıda ülkenin eksenini kaydırma çabaları birileri tarafından organize ediliyor. Detaylar A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...

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