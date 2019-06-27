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'de oldu, Batı neden sevindi?

'de oldu Batı neden sevindi? 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı yenileme seçimleri sonrası Batı medyası yine harekete geçti. Osmanlı'nın sonunu hazırlayan kirli ittifak günümüzde yine devreye girdi. 23 Haziran İstanbul yenileme seçimlerini kaybeden ama Türkiye genelinde yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile alınan başarıyı görmezden gelenlerin yaydığı "Türkiye'nin direnci kırılıyor" algısı ile ne hedefleniyor? İşte Batı medyasının kirli propagandasını anlatan A Haber'in hazırladığı analiz haberi...

Giriş Tarihi: 27.6.2019 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.6.2019 19:07
Seçim Türkiye'de oldu, Batı neden sevindi?

Osmanlı'dan bugüne dış güçlerin iç işlerine müdahale planları hep devredeydi... Hedefte hep Anadolu'nun potansiyel gücü vardı. Tıpkı o gün olduğu gibi, nasıl ki sömürge güçlerinin Abdulhamid Han'ı yıkım planı devreye sokulduysa, o gün olduğu gibi bugün de birileri tarafından Cumhurun Başkanı Erdoğan ve AK Parti üzerinde bir yıpratma politikası devrede! İçeride ve dışarıda ülkenin eksenini kaydırma çabaları birileri tarafından organize ediliyor. Detaylar A Haber'in hazırladığı analiz haberinde...

Seçim Türkiye'de oldu, Batı neden sevindi?

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Seçim Türkiye'de oldu, Batı neden sevindi?
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