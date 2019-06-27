‘Ulusal çıkarlar için stratejık platformlar değerlendiriliyor’

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Twitter hesabından Başkan Erdoğan'ın ziyaretlerine ilişkin paylaşımında, "Türkiye, ulusal çıkarları ve küresel barış için stratejik platformları değerlendirmeye, her ülke ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri güçlendirmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı. Japonya'da ekonomileri en büyük ülke liderlerini buluşturacak G-20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ticaret savaşlarının yoğunlaştığı bir dönemde serbest ticaretin, sürdürülebilir büyümenin ve küresel ekonomik istikrarın önemini anlatacağını bildiren Altun "Cumhurbaşkanımız, Japonya'da G-20 toplantılarının yanısıra ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin başta olmak üzere pek çok liderle yapacağı ikili görüşmelerde karşılıklı ilişkileri ve bölgesel konuları ele alacak. Pekin'de de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Türkiye-Çin ilişkilerini daha da ileri taşıyacak konular masaya yatırılacak" dedi.