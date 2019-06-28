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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli görüşme

Son dakika haberi:Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Japonya'daki G-20 zirvesinde görüşme gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 29.6.2019 07:55 Güncelleme Tarihi: 29.6.2019 07:56
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli görüşme

Başkan Erdoğan bu önemli görüşme öncesi basına açık yapılan son dakika toplantısında şunları söyledi "G-20 Zirvesi'nde bu şekilde bir araya gelişimizi anlamlı buluyorum. Savunma sanayiine dönük atacağımız adımlar var. Ama her şeyden önce stratejik ortaklığımız var. Bu ortaklığımız bir çok alanda dayanışmamızı teşvik ediyor."

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ABD Başkanı Donald Trump "Büyük oranda ticaretle ilgili görüşme yaptık. Bunu dörde katlamayı planlıyoruz. İlişkilerimizden çok memnunuz. Askeri ticarete de başlama kararı aldık. Sizinle birlikte olmak bir onurdur." dedi. Trump ayrıca "Erdoğan dostane ilişkiler içinde olduğum bir lider. Türkiye'yi ziyaret etmeyi planlıyorum, tarih netleşmedi. Türkiye'nin patriot almasına Obama izin vermedi. Türkiye'ye adil davranılmadı. S-400 gerilimi ile ilgili farklı çözümler olabilir." ifadelerini kullandı.

TSİ 07.14'te başlayan görüşmesi sona erdi.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Trump'tan önemli görüşme
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