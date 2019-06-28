Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'den G20 Liderler Zirvesi'nde kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı. Başkan Erdoğan'ın, zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki temasları kapsamında ikili görüşmeleri devam ediyor.

Başkan Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin ile TSİ 05.00'te başlayan görüşmesi sürüyor.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hazır bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-"(S-400) Gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan sürecin içerisinde, zaten bunda mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil"

-"Son dönemde ilişkilerimizde ciddi ivme aldık."

-"Vize muafiyetinde istediğimiz noktada değiliz."

-"Akkuyu Nükleer Santrali'nin 2023 yılında tamamlanması önemli."

PUTİN'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI

-"2018'de ikili ticaret hacmimiz yüzde 15 arttı."

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