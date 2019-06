Batı, annelerin feryadını duymadı

SEROMONİSİNE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için gittiği Japonya'nın Osaka kentinde dün ilk olarak Mukogawa Kadın Üniversitesi'ne geçti. Erdoğan'a, dünyada en yüksek sayıda sığınmacıyı kabul ederek uluslararası topluma yapılan katkıdan ve Türkiye-Japonya ilişkilerinin gelişmesine yapılan katkılardan dolayı fahri doktora diploması verildi. Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:Şartlar ne olursa olsun biz etnik kimliğine, inancına, teninin rengine bakmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Vicdanların çölleştiği günümüz dünyasında insanlığın vicdanı olacak; hak, adalet ve özgürlük mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz.Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgemizdeki tüm krizlerde demokrasinin, özgürlüklerin, adaletin ve hakkın yanında yer aldık. Sınırlarımıza dayanan 3.6 milyonu aşkın Suriyeli göçmen, bunun dışında Iraklıları, Afganları kattığımızda 4 milyona ulaşıyor. Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümüzü açtık. Birilerine rağmen bunu yaptık.Bu süreçte ne yazık ki pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik, cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları, ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi.Bölgemizde ve dünyada yaşanan hemen her kriz, öncelikle kadınları hedef alıyor. Suriye'de en ağır bedeli ödeyenler kadınlar. Mısır'da darbe en fazla kadınları hedef aldı. Filistin'de işgal en büyük zararı kadınlara verdi. Yemen, Myanmar, Irak ve Afganistan'da en büyük acıları kadınlar yaşıyor.Hemen her gün sokakta fiziki saldırıya, işyerinde mobbinge maruz kalan, sosyal hayattan dışlanan kadınların insanlık adına, demokrasi ve özgürlükler adına utanç verici dramlarına şahit oluyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar ve çocukların karın tokluğuna çalıştırıldığını gayet iyi biliyoruz.Siyasette sorumluluk üstlendiğim her yerde kadınlarımızla birlikte yol yürümeye özen gösterdik. Kamu istihdamında toplam kadın oranı yüzde 38'i geçiyor. Dönemimizde kadınların iş gücüne katılım oranını yüzde 28'den yüzde 34'e, kadın istihdam oranı ise yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Elbette rakamların hepsi önemli. Ama bizim gözümüzde asla yeterli değil. Önümüzdeki dönemde de kadınlarımızı hak ettikleri imkanlara kavuşturma gayreti içinde olacağız.Başkan Erdoğan konuşmasında Japonya'daki 800 üniversitenin 80'inin kadın üniversitesi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:Mukogawa Kadın Üniversitesi'ni Bahçeşehir Üniversitesi ve ülkemizle geliştirdiği yakın işbirliğinin güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Japonya'da 800 üniversite var. Bu 800 üniversitenin yüzde 10'u, yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Bu bizler için çok ama çok anlamlı. Doğrusu bizde böyle bir şey yok. Tabii olması halinde neler olur o da ayrı bir soru işareti. Japonya bu noktada çok önemli bir örnek.Bu üniversiteyi inceleyeceğim. Bunun yanında toplam 80 kadın üniversitesini, şu anda büyükelçime de görev veriyorum, incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını inşallah atacağız.Başkan Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çektiği kadın üniversitesi Japonya'nın dışında Avustralya, İngiltere, Kanada gibi Batı ülkelerinin yanı sıra Güney Kore, Çin ve Hindistan gibi Asya ülkeleri ile İran, Ürdün, Kuveyt, Sudan, Pakistan gibi Müslüman ülkelerde de var. ABD'de kadın üniversitesi sayısı 2018 itibarıyla 34. 1960'larda bu sayı 280'di. Osmanlı Devleti'nde kadınların yükseköğrenim görebilmesi için 1914-1915'te İstanbul'da İnas Darülfünunu kuruldu. 3 yıllık yüksek öğretim verilen okulda, kız liseleri ve öğretmen okulları için öğretmen yetiştirildi. İnas Darülfünunu, erkeklerin öğrenim gördüğü "Zükur Darülfünunu" ile 1918-1919 ders yılında birleşti. Bu fiili birleşmeye kadar İnas Darülfünunu'nda 129 öğrenci eğitim gördü ve 53 kadın mezun oldu. Okul, 1921'de kapandı.Başkan Erdoğan okuduğu bir şiirden dolayı hapis cezası almasını bazı kesimlerin bir son, bitiş, tükeniş olarak gördüğünü belirterek, "1999'da bir mahkeme kararıyla nokta koyulmak istenen hikâyemiz, 2001'den itibaren yeni bir kimlikle yeni bir dinamizmle çok daha güçlü bir kadroyla yeniden dirildi. Aynı şekilde milletimizin mazisinde de ilk başta bize acı çektiren, üzüntü ve sıkıntı veren hadiselerin daha sonra hayırlara vesile olduğunu görüyoruz" dedi.Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Mukogawa Kadın Üniversitesi'ndeki çay seremonisine katıldı. Erdoğan çiftine kimono giyimli kadınlar çay servisi yaptı. Erdoğan, "Benim memleketim Rize çay şehri. Yıllardır siyah çay üretiliyor. Şimdi yeşil ve beyaz çay da üretiliyor" dedi. Erdoğan, çifti daha sonra çayı seremoni eşliğinde içti.Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Osaka'da konakladığı otelde 2020 Olimpiyatları'nda Türkiye için özel olarak tasarlanan kimonoyu giyen ve elinde Türkiye bayrağı bulunan bir kadın karşıladı. Kırmızı tonların ağırlıklı olduğu, lale motiflerinin bulunduğu kimonoda, Ayasofya, Sultanahmet Camisi, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Kapadokya Peri Bacaları ve Ertuğrul Fırkatyeni'nin motifleri yer aldı.Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi'nde lider eşleriyle birlikte yarın Osaka'da Deniz ve Okyanus Sempozyumu'na katılacak. Sasakawa Barış Vakfı (OPRI-SPF) Okyanus Politikaları Araştırma Enstitüsü Başkanı Atsushi Sunami'nin moderatörlüğünde gerçekleşecek sempozyumda konuşma yapacak olan Emine Erdoğan, kendisinin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Mavi projesini anlatacak. Erdoğan, dünyanın ilk sıfır atık kasabası olmaya aday olan Kamikatsu kasabasının Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle görüşecek.