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kim, nereli ve kaç yaşında? İşte Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin tüm bilgiler...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İlçe Başkanı ile ilgili bilgiler vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? gibi sorularla Google arama motorundaki aramalarını yoğun olarak sürdüren vatandaşlar bilgi almaya çalışıyor. Peki Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.6.2019 12:50 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 12:51
Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? İşte Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin tüm bilgiler...

Son günlerin en gündemdeki isimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İlçe Başkanı hakkında bilgiler merak edilerek araştırılıyor. Vatandaşlar Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? şeklinde sorularla internetten bilgi almaya çalışıyor. İşte Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? sorularının cevapları...

CANAN KAFTANCIOĞLU KİM, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında sorularına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Canan Kaftancıoğlu kim, nereli ve kaç yaşında? İşte Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin tüm bilgiler...
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