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sanığı eski hakime hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 18:48
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Behiye Çağlıyan ve avukatı katıldı.

Sanık Çağlıyan savunmasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı olmadığını iddia ederek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın üzerine atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Behiye Çağlıyan'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut halinin devamına karar verdi.

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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
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