G-20’de kritik gün yarın

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Erdoğan, bugün başlayacak G-20 Liderler Zirvesi'nde devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vldamir Putin'in yanı sıra İngiltere Başbakanı May ve Almanya Şansölyesi Merkel ile de görüşecek. Erdoğan, yarın sabah saatlerinde Putin ile görüşecek. S-400'lerin teslimatı, ekonomik ilişkiler ve Suriye'deki son gelişmeler değerlendirilecek. Erdoğan, öğle saatlerinde ise Trump ile bir araya gelecek. F-35 programı kapsamındaki son gelişmeler, S-400 konusunda ortak çalışma grubu kurulmasının detayları görüşelecek. Ayrıca ekonomik ilişkiler, terörle mücadelede, Suriye ve İran'daki gelişmeler masaya yatırılacak.