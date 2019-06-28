HDP’nin işçi kıyımı mahkemeden döndü

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Mardin 1'inci İdare Mahkemesi, HDP'li Ahmet Türk'ün göreve başladıktan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde 3 daire başkanının görevden alınması işleminde yürütmeyi durdurma kararı verdi.Mardin Büyükşehir Belediyesi'ni HDP'li Ahmet Türk'ün kazanmasının ardından, Ulaştırma Daire Başkanı Erol Beşe, Çevre Koruma Daire Başkanı Fisun Karaboğa ve Kırsal Yollar Daire Başkanı Sinan Yayla, bir süre önce görevden alınarak uzman olarak atandı. Bunun üzerine daire başkanları Mardin 1'inci İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talebinde bulundu. Talebi değerlendiren mahkeme, davacıların görevinde başarısız veya yetersiz olduğu, görevinde kalmasında sakınca bulunduğu yönünde yahut haklarında herhangi bir disiplin işlemi uygulandığı yolunda somut bir tespit bulunmadığı gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.Daire başkanlarının herhangi bir somut gerekçe ortaya konulmaksızın ve kamu yararı ile hizmet gerekleri gözetilmeksizin salt takdir yetkisinin kullanılmasıyla görevlendirilen uzaklaştırılamayacağı vurgulanan kararda, "hukuka uygun olmadığı" değerlendirmesine yer verildi.