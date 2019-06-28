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Kadın terörist kanlı infazları anlattı

’den kaçarak teslim olan kadın militan anlattı: Tecavüz ettikleri kadınları el bombasıyla infaz ettiler

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019
Kadın terörist kanlı infazları anlattı
PKK'nın Kandil'deki kampından kaçarak, 7 gece yürüyüp sınıra gelerek teslim olan Nurpella Delila kod adlı B.K. (32) terörist, 9 aylık Bedirhan bebek ve annesi Nurcan Karakaya ile 62 şehidin katili olan ve 4 milyonluk kırmızı listede aranırken, geçen 1 Eylül'de Balkayalar Dağları'nda öldürülen Bager Bitlis kod adlı Fatih Özden ve örgüt yöneticilerinden Mustafa Karasu'nun vahşi örgüt içi infazlarını anlattı.
Mayıs 2016'da Hakurk kampına gönderildiğini anlatan kadın terörist, "Cezalılar Hapishanesi denilen mağarada Zana Solin, Roza Zinar, Nujiyan Amed kod adlı 3 kadın arkadaş vardı. Suçlarını sorduğumda, örgütün silahlı kanadı HPG'nin de sözde komuta konseyi üyesi Fatih Özden'in grubundan kaçıp tecavüze uğradıklarını anlatmışlar. Fatih Özden, kurduğu sözde mahkemeyle, elleri ve ayakları bağlı 3 kadından ortadakine, kendi belindeki el bombasını bağladı. Pimine de bir ip bağlayıp, kendine zarar gelmeyecek noktaya kadar uzaklaştı ve ipi çekti. Patlayan bomba, 3'ünü de öldürdü. Gördüğüm manzara karşısında kanım dondu" dedi. Terörist Fatih Özden, geçen Eylül'de düzenlenen operasyonla öldürülmüştü. Kadın terörist, Özden'in öldürülmesine sevinen 3 kadın militanın da Mustafa Karasu'nun talimatıyla üzerlerine el bombası bağlanarak infaz edildiğini anlattı.

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Kadın terörist kanlı infazları anlattı
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