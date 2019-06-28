Kara Kuvvetleri’ne kutlama mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan, 28 Haziran Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar'a mesaj gönderdi. Erdoğan'ın mesajı şöyle: "Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölünmez bir parçası olan Kara Kuvvetlerimizin 2228. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Etkin, caydırıcı ve saygın Kara Kuvvetlerimiz sahip olduğu milli, manevi ve mesleki değerleri, yüksek nitelikli insan gücü, milli ve yerli modern harp silah ve araçlarıyla ülkemizin ve milletimizin huzur ve güvenliğinin koruyucusu ve güvencesidir. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."