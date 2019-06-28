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'deki operasyonu

'de, terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye getirildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 09:38
Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

İzmit, Darıca, Derince ve Dilovası ilçelerinde, 25 Haziran'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları tespit edilen H.D, C.U, M.D, M.H.Ş, E.T, S.G. ve B.Ş. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ele geçirilmişti.

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Kocaeli'deki DEAŞ operasyonu
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