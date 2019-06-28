MİT Tırları davasında karar verildi

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.MİT TIRLARI SANIKLARININ AVUKATINA FETÖ'DEN HAPİS CEZASI
EYLEMLER ÖRGÜTSEL TALİMATLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.
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