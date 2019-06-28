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Tırları davasında karar verildi

Yargıtay, tırlarının durdurulması davasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 16:26
MİT Tırları davasında karar verildi

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verdi. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında eski Adana Savcısı Özcan Şişman'ı 17 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması davasında sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

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EYLEMLER ÖRGÜTSEL TALİMATLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT tırlarının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

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MİT Tırları davasında karar verildi
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