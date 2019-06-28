Porno oyuncusu üzerinden başörtülü kadınlara saldıran CHP’li şovmen Metin Uca’ya büyük tepki

İŞTE GÜNAYDIN YAZARI MEVLÜT TEZEL'İN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

BU İRONİ DEĞİL, 28 ŞUBAT NEFRETİ

"Her şeyinize destek olduk, ama ilk gün göreve başlar başlamaz İspark yöneticisi, tüm benliğini işine vermiş gecesini gündüzüne katıp alın teri ile işine dört elle sarılmış Kübra Nur Beyrutlu hanımı görevden almanızı anlayamadım. İstisnasız herkesi kucaklayan bu elemanı atmayınız"

Bu tweet şovmen-TV programcısı Metin Uca'ya ait. Uca güya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlar başlamaz Kübra Nur Beyrutlu adındaki bir İspark yöneticisini görevinden aldığını söylüyor. Aklı sıra İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte "muhafazakâr" kesimden belediye çalışanlarını işten çıkaracağına dair iddialara gaz veriyor.

Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel

İRONİ DEDİĞİN TWEET BURAM BURAM NEFRET KOKUYOR!

Tweet'in de kullandığı fotoğraf aslında porno yıldızı Mia Khalifa. Daha önce Twitter'da mağdur edilmiş türbanlı kadın diye Khalifa'nın fotoğrafının kullanılmış ve sosyal medyada gündem olmuştu. Uca da güya o tweet'e gönderme yapıp 'ironi' kasıyor! Uca yazdığı tweet'e tepki gösterenleri de ironiden anlamamakla suçluyor.

Uca, 'ironi' görmesek uyutacak bizi! Yahu bu 'ironi' dediğin tweet, buram buram 28 Şubat zihniyeti kokuyor.

TESETTÜRLÜ KADINLARI HEDEF ALAN İĞRENÇ ESPRİ

Aslında Uca ne muhafazakârların ne de Kemalistlerin dikkate aldığı bir isim. Vakti zamanında TV'de programlar yapmış sonrasında da unutulup gitmiş biri. Unutulan birçok ünlü gibi o da Twitter muhalifliği yapıyor. Provokatif tweet'ler atıp gündeme gelmeye çalışıyor ama bu son tweet'i gerçekten kendisini iddia ettiği gibi ironi değil, tesettürlü kadınları hedef alan iğrenç bir espri.

NEFRETİNİZ HİÇ BİTMİYOR

Uca, 28 Şubat kafasından kurtulamamış, dindar insanlarla uğraşmaktan bıkmadı. Türbanlı belediye çalışanları başta olmak üzere türbanlı kadınlar ve muhafazakârlarla dalga geçiyor hem de 'türbanlı' porno star ile! Belki de o berbat tweet'i yazarken içinden "Umarım İmamoğlu bütün muhafazakâr belediye çalışanlarını işten çıkarır" diye geçiriyordu.

TOPLUMU NEFRETE SÜRÜKLÜYORSUNUZ!

Uca'ya sorsanız kutuplaşmadan şikâyetçidir ama kutuplaşmanın daniskasını yapıyor. Sosyal medyadaki 'trolcü' radikallere hep muhafazakarlar örnek gösteriliyor lakin muhalif kesimdeki de Uca gibi 'trolcü' radikallerin sayısı tahmin edilenden de fazla! En kötüsü de Uca gibi muhalif troller yaptıkları 'bel altı' yakıştırmaların toplumu kin ve nefrete sürüklemek olduğunu farkında değiller.

Hata yaptıklarını anladıklarında da Uca gibi 'ironi' yaptım deyip savunmayla geçiyorlar. Ne ironiymiş be, dindar insanlara nefretinizi kusa kusa bitiremediniz!

Metin Uca'nın skanda tweeti.

METİN UCA'NIN SKANDAL TWEETİNE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI