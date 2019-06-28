Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde "emirlerine" operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haklarında örgütün Suriye yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 7 şüphelinin Şanlıurfa'da ikamet ettiği belirlendi.

Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.