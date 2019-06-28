Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde "emirlerine" operasyon

'da DEAŞ'ın sözde "emirlerine" operasyon

'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, örgütün Suriye'deki yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2019 13:13
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde emirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şube müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Haklarında örgütün Suriye yapılanmasında sözde "emir" düzeyinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgiler bulunan 7 şüphelinin Şanlıurfa'da ikamet ettiği belirlendi.

Kent merkezinde tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da DEAŞ'ın sözde "emirlerine" operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN