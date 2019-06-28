Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Merkel'den kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Almanya Şansölyesi Angela Merkel'i kabul etti.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 25 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

Öte yandan Başkan Erdoğan zirvenin kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelecek.



Ayrıca Erdoğan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İngiltere Başbakanı Theresa May ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ayrı ayrı kabul edecek.