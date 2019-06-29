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60 terörist etkisiz hale getirildi

’nda bir ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60’a ulaştı. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı toplam 112 oldu

Hüseyin KAÇAR
ANKARA HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2019
60 terörist etkisiz hale getirildi
Türk silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin sınır içinde ve ötesinde yaptığı son operasyonlar bölücü terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıstan bu güne kadar gecen 30 gün içinde 60 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında ise toplam 52 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmesiyle birlikte bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydetti. Öte yandan, Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediliyor. Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere düzenlenen hava harekatlarında da toplam 52 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde öldürülen toplam terörist sayısı 112 oldu. ANKARA

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