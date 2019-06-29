BUGÜN NELER OLDU

Türk silahlı Kuvvetleri ile güvenlik güçlerinin sınır içinde ve ötesinde yaptığı son operasyonlar bölücü terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nın başladığı 27 Mayıstan bu güne kadar gecen 30 gün içinde 60 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzilerinin de vurulmaya devam edildiği, Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere gerçekleştirilen hava harekatlarında ise toplam 52 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmesiyle birlikte bölgede yürütülen operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 112 oldu. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe Harekatı ile komandoların, örgütün kullandığı sığınak, barınak, mağara, yaşam malzemeleri, mayın ve el yapımı patlayıcıları belirleyerek imha etmeyi sürdürdüğü kaydetti. Öte yandan, Pençe Harekatı ile koordineli olarak terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki mevzileri de vurulmaya devam ediliyor. Kandil, Avaşin, Basyan ve Metina gibi bölgelere düzenlenen hava harekatlarında da toplam 52 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Böylece Pençe Harekatı ile birlikte Irak'ın kuzeyinde öldürülen toplam terörist sayısı 112 oldu. ANKARADiyarbakır'da jandarma, piyasa değeri 50 milyon lira olan 1 milyon 255 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Kenevirler, ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olarak kayıtları geçti.